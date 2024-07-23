Клуб украинского футболиста объявил о переводе в третий дивизион

Фрацнузский Бордо сообщил о том, что из-за долгов клуб будет переведен из Лиги 2 в третий дивизион.

В заявлении говорится, что инвесторы отказались от спонсорства, в результате чего пришлось идти на крайние меры.

Таким образом, французский клуб будет понижен в класе на следующий сезон.

Читай также: Названа сумма, за которую Атлетико готов купить Довбика

Отмечается, что руководство намерено развивать в команду в тех услових, в которых это возможно.

Напомни, в Бордо выступает украинский футболист Даниил Игнатенко. В прошлом сезоне команла заняла 12 место в Лиге 2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!