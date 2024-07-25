Франция - Украина 1:0 результат и обзор полуфинала Евро-2024 U-19

"Сине-желтые" остановились в шаге от финала турнира.

В четверг, 25 июля, состоялся полуфинал чемпионата Европы-2024 среди U-19, в котором сыграли сборные Франции и Украины.

Победитель противостояния определился благодаря одному голу, который был забит во втором тайме. Атангана поразил ворота украинской команды, забив после подачи с углового.

Подопечные Дмитрия Михайленко не смогли отыграться, показав бледную игру в атаке.

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В финале турнира Франция сыграет с Испанией, которая выбила Италию.

Отметим, что сборная Украины гарантировала себе участие на чемпионате мира-2025 U-20.

Статистика матча Франция - Украина на Евро-2024 U-19

Франция - Украина 1:0

Гол: Атангана, 61

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 8-4

Удары в створ ворот: 3-1

Угловые: 10-0

Франция U-19: Бенги - Кюмбеди, Гомис, Жаке, Сумаоро - Атангана, Маюлю (Амугу, 62), Бенама - Мишаль (Аики, 46), Нгура (Крупе, 62), Буабре (Баоя, 80).

Украина U-19: Крапивцов - Гусев, Ермачков (Обиная, 79), Михавко (Дигтярь, 79), Огарков - Мельниченко - Синчук, Цуканов (Шевченко, 63), Кревсун, Гаджиев - Богданов (Тутеров, 46).

Предупреждения: Сумаоро - Цуканов, Синчук

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