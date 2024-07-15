Евро-2024 U-19: расписание и результаты матчей
В североирландских Белфасте на Ламе пройдет чемпионат Европы по футболу среди 19-летних, в котором примет участие и сборная Украины.
Сборная Украины попала в одну группу с хозяевами Северной Ирландии, Италии и Норвегии. Всего в турнире принимают участие восемь команд, после группового этапа по две лучшие команды сыграют в полуфиналах, а третьи места проведут матч за выход на чемпионат мира среди 20-летних.
Расписание и результаты матчей Евро-2024 U-19
15 июля, группа А
- Италия – Норвегия 2:1
- 21:00, Северная Ирландия – Украина
16 июля, группа B
- 17:30, Дания – Испания
- 21:00, Франция – Турция
18 июля, группа А
- 17:30, Норвегия – Украина
- 21:00, Северная Ирландия – Италия
19 июля, группа B
- 17:30, Дания – Франция
- 21:00, Турция – Испания
21 июля, группа А
- 21:00, Норвегия – Северная Ирландия
- 21:00, Украина – Италия
22 июля, группа B
- 21:00, Турция - Дания
- 21:00, Испания – Франция
25 июля, матч за место на ЧМ-2025
- 17:30, третье место группы A – третье место группы B
25 июля, полуфиналы
- 16:00, Победитель группы A – второе место группы B
- 21:00, Победитель группы B – второе место группы A
28 июля, финал
- 21:00, победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2
На ISPORT можно ознакомиться с составом сборной Украины на этот турнир. В нем присутствуют сыновья легендарных украинских футболистов.
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