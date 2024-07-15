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Евро-2024 U-19: расписание и результаты матчей

ISPORT рассказывает о матчах чемпионата Европы среди молодежи.
Сегодня, 20:31
Дмитрий Михайленко / Getty Images
Дмитрий Михайленко / Getty Images

В североирландских Белфасте на Ламе пройдет чемпионат Европы по футболу среди 19-летних, в котором примет участие и сборная Украины.

Сборная Украины попала в одну группу с хозяевами Северной Ирландии, Италии и Норвегии. Всего в турнире принимают участие восемь команд, после группового этапа по две лучшие команды сыграют в полуфиналах, а третьи места проведут матч за выход на чемпионат мира среди 20-летних.

Расписание и результаты матчей Евро-2024 U-19

15 июля, группа А

  • Италия – Норвегия 2:1
  • 21:00, Северная Ирландия – Украина

16 июля, группа B

  • 17:30, Дания – Испания
  • 21:00, Франция – Турция

18 июля, группа А

  • 17:30, Норвегия – Украина
  • 21:00, Северная Ирландия – Италия

19 июля, группа B

  • 17:30, Дания – Франция
  • 21:00, Турция – Испания

21 июля, группа А

  • 21:00, Норвегия – Северная Ирландия
  • 21:00, Украина – Италия

22 июля, группа B

  • 21:00, Турция  - Дания
  • 21:00, Испания – Франция

25 июля, матч за место на ЧМ-2025

  • 17:30, третье место группы A – третье место группы B

25 июля, полуфиналы

  • 16:00, Победитель группы A – второе место группы B
  • 21:00, Победитель группы B – второе место группы A

28 июля, финал

  • 21:00, победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2

На ISPORT можно ознакомиться с составом сборной Украины на этот турнир. В нем присутствуют сыновья легендарных украинских футболистов.

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