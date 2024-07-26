Талантливый центрбек станет партнером Забарного в Борнмуте

Английский Борнмут подпишет талантливого центрбека.

В стан "вишен" переберется 19-летний испанец Дин Гюйсен. Сумма трансфера составит 15 млн евро + 3 млн евро бонусами.

Читай также: Забарный продлил контракт с Борнмутом

Футболист уже попрощался с фанатами Ювентуса, которому он принадлежал. но за взрослый состав сыграл лишь 1 матч.

Отметим, что Гюйсен родился в Амстердаме, но выбрал представлять Испанию, в которую переехал в детстве.

Также стоит сказать, что Дин покупается в качестве партнера, а не конкурента Илье Забарному, поскольку, привык играть слева в центре защиты, а украинец справа

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!