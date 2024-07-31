"Я еще слишком молод": Клопп рассказал о планах на будущее
Юрген Клопп снова прокомментировал свои планы на будущее.
Специалист пордчеркнул, что сейчас он наслаждается покоем и не ведет ни с кем переговоры, однако в течение следующих нескольких месяцев ситуация может измениться.
"На сегодняшний день моя работу в качестве тренера завершена. Я ушел не по своей прихоти, это было общее решение.
Я ищу тишины и покоя, я на сто процентов добился этого и сейчас и наслаждаюсь этим. Просто пришло время отойти в сторону и оставить работу позади.
Я слишком молод, чтобы только играть в падел-теннис и сидеть с внуками. Стану ли я снова тренером? На данный момент я бы исключил это. Давайте посмотрим, как будут обстоять дела через несколько месяцев. На данный момент ничего не происходит", - цитирует Клоппа Sky Sport.
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