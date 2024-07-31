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"Я еще слишком молод": Клопп рассказал о планах на будущее

В ближайшее время специалист не вернется к работе.
Сегодня, 16:25
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Юрген Клопп снова прокомментировал свои планы на будущее.

Специалист пордчеркнул, что сейчас он наслаждается покоем и не ведет ни с кем переговоры, однако в течение следующих нескольких месяцев ситуация может измениться.

"На сегодняшний день моя работу в качестве тренера завершена. Я ушел не по своей прихоти, это было общее решение.

Я ищу тишины и покоя, я на сто процентов добился этого и сейчас и наслаждаюсь этим. Просто пришло время отойти в сторону и оставить работу позади. 

Я слишком молод, чтобы только играть в падел-теннис и сидеть с внуками. Стану ли я снова тренером? На данный момент я бы исключил это. Давайте посмотрим, как будут обстоять дела через несколько месяцев. На данный момент ничего не происходит", - цитирует Клоппа Sky Sport.

Ранее также Гвардиола прокомментировал желание Альвареса играть чаще.

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