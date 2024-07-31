Гвардиола: Я знаю, что Альварес хочет играть, но у меня еще 18-19 игроков хотят того же

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал желание Хулиана Альвареса получать больше игрового времени.

Напомним, ранее аргентинец заявил, что хочет играть больше и в ближайшее время готов подумать о том, чтобы ради этого сменить клуб.

Гвардиола заявил, что у него немало таких игроков, как Альварес, и пусть он, как надумает, расскажет о своем решении клубу.

"Я понял, что Альварес сказал, что подумает об этом. Когда он закончит думать, его агент позвонит спортивному директору Сити Чики Бегиристайну, и мы посмотрим, что произойдет.

Я знаю, что он хочет играть в важные моменты, но и другие хотят тоже. У меня есть 18 или 19 игроков, которые хотят играть в важных матчах.

Он много играл, но если он хочет больше, это нормально. Когда он обдумает это, он нам сообщит", - цитирует Гвардиолу ESPN.

Ранее также испанец похвалил Барселону Флика.

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