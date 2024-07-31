iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола - о Барселоне: Они мне очень понравились

Наставник Сити высоко оценил работу Флика.
Сегодня, 10:58
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высоко оценил работу Ханси Флика в Барселоне.

Напомним, ночью команду сыграли ттоварищеский матч, в котором каталонцы одержали победу в серии пенальти.

Гвардиола заявил, что ему понравилась работа Флика в Барселоне и в целом матч вышел очень захватывающим.

"Они мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились. Великолепная позиционная игра, вингеры действовали так, как и следует играть вингерам, хавбеки шли вперед, крайние защитники атаковали свободные зоны.

Матч получился превосходным, с множеством голевых моментов. Не знаю, сколько ударов по воротам мы нанесли. Думаю, они тоже довольны. Они доставили нам проблем. 

Каждый раз, когда они подходили к воротам – они забивали. Это нормально, у нас очень молодой состав. Важно привлекать как можно более молодых игроков из молодежной команды. Матчи против больших команд стали очень полезными для них", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Видеообзор матча Барселона - Манчестер Сити уже доступен на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола: Об игроках должны позаботиться тренеры, иначе они умрут Гвардиола: Об игроках должны позаботиться тренеры, иначе они умрут
Английская футбольная ассоциация хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной Английская футбольная ассоциация хочет видеть Гвардиолу главным тренером сборной
Месси - о работе с Гвардиолой: Раньше я не обращал внимания на тактику, но с ним я многому научился Месси - о работе с Гвардиолой: Раньше я не обращал внимания на тактику, но с ним я многому научился
Дверь в Барселону закрыта? Гвардиола высказался о возможном возвращении в клуб Дверь в Барселону закрыта? Гвардиола высказался о возможном возвращении в клуб
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Формула 112:15
Алонсо: Всем нужен летний перерыв в чемпионате
Бокс11:59
Хирн выразил готовность стать промоутером Стивенсона
Европа11:45
Саудовские клубы возобновят переговоры по хавбеку Манчестер Юнайтед
Олимпийские игры11:39
"Олимпийский позор": Кличко раскритиковал МОК за допуск россиян и белорусов к Играм-2024
Олимпийские игры11:33
Стрельба на Олимпиаде-2024: Кулиш прошел квалификацию по стрельбе из винтовки
Бокс10:59
Кроуфорд назвал место Усика в рейтинге лучших независимо от весовой категории
Европа10:58
Гвардиола - о Барселоне: Они мне очень понравились
Украина10:35
Динамо Киев: "Бело-синие" проведут второй матч с Партизаном в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:30
Партизан - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Европа10:25
Экс-клуб Малиновского пытается подписать воспитанника Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK