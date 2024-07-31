Гвардиола - о Барселоне: Они мне очень понравились

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высоко оценил работу Ханси Флика в Барселоне.

Напомним, ночью команду сыграли ттоварищеский матч, в котором каталонцы одержали победу в серии пенальти.

Гвардиола заявил, что ему понравилась работа Флика в Барселоне и в целом матч вышел очень захватывающим.

"Они мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились. Великолепная позиционная игра, вингеры действовали так, как и следует играть вингерам, хавбеки шли вперед, крайние защитники атаковали свободные зоны.

Матч получился превосходным, с множеством голевых моментов. Не знаю, сколько ударов по воротам мы нанесли. Думаю, они тоже довольны. Они доставили нам проблем.

Каждый раз, когда они подходили к воротам – они забивали. Это нормально, у нас очень молодой состав. Важно привлекать как можно более молодых игроков из молодежной команды. Матчи против больших команд стали очень полезными для них", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Видеообзор матча Барселона - Манчестер Сити уже доступен на нашем сайте.

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