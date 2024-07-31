Алонсо высказался о шансах Байера защитить титул Бундеслиги

Наставник леверкузенского Байера Хаби Алонсо поделился мыслями о шансах своей команды защитить титул.

По словам испанского специалиста, грядущая кампания будет для "фармацевтов" тяжелее.

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"Я не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдет в мае. Речь идет о том, что произойдет в августе. Потому что чем лучше мы начнем, тем лучше сможем финишировать в мае.

У нас заложен фундамент, но, вероятно, его будет недостаточно. Нам нужно что-то добавить, нам нужно освежиться, нам нужно добавить еще кое-что. Уровня прошлого сезона, вероятно, будет мало. Нам нужно развиваться и становиться лучше", - сказал Алонсо.



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