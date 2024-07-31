iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Алонсо высказался о шансах Байера защитить титул Бундеслиги

Хаби считает, что в следующем сезоне леверкузенцам будет сложнее.
Сегодня, 19:14
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Наставник леверкузенского Байера Хаби Алонсо поделился мыслями о шансах своей команды защитить титул.

По словам испанского специалиста, грядущая кампания будет для "фармацевтов" тяжелее.

Читай также: Английские клубы составят Байеру конкуренцию за Байера

"Я не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдет в мае. Речь идет о том, что произойдет в августе. Потому что чем лучше мы начнем, тем лучше сможем финишировать в мае.

У нас заложен фундамент, но, вероятно, его будет недостаточно. Нам нужно что-то добавить, нам нужно освежиться, нам нужно добавить еще кое-что. Уровня прошлого сезона, вероятно, будет мало. Нам нужно развиваться и становиться лучше", - сказал Алонсо.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Хаби Алонсо

Статьи по теме

Экс-игрок Ливерпуля - об отказе Алонсо возглавить клуб: Для этого надо быть настоящим мужчиной Экс-игрок Ливерпуля - об отказе Алонсо возглавить клуб: Для этого надо быть настоящим мужчиной
Лидер Байера договорился о переходе в Баварию Лидер Байера договорился о переходе в Баварию
Бавария договорилась о подписании одного из лидеров Байера Бавария договорилась о подписании одного из лидеров Байера
Алонсо рассказал, чему научился у других тренеров Алонсо рассказал, чему научился у других тренеров
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры21:54
Абдураимов проиграл болгарину Ибаньесу в 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады-2024
Олимпийские игры21:42
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Сербия уничтожила Пуэрто-Рико, США сыграет с Южным Суданом
Олимпийские игры21:36
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: Ковтун занял четвертое место в многоборье, Верняев - восьмой
Олимпийские игры21:24
Ковтун остановился в шаге от "бронзы" по многоборью Олимпиады-2024, Верняев - восьмой
Европа21:09
Рома договорилась с Жироной относительно трансфера Довбика
Лига Чемпионов20:51
Партизан - Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Киберспорт20:26
BLAST Premier Fall Groups 2024: NaVi без проблем обыграли BIG в своем первом матче
Европа20:22
Атлетико и Челси согласовали трансфер хавбека сборной Англии
Олимпийские игры19:59
Свитолина подвела личные итоги Олимпиады
Европа19:58
Милан объявил о приобретении защитника сборной Сербии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK