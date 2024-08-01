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Легенда Интера возглавила клубную команду до 17 лет

Самир Ханданович попробует себя в новой роли.
Сегодня, 15:59
Самир Ханданович / Getty Images
Самир Ханданович / Getty Images

Легендарный голкипер Интера Самир Ханданович примеряет на себя новую должность.

Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", словенец возглавил их команду до 17 лет. Для него это первая работа главным тренером.

Ранее Ханданович работал на должности скаута вратарей для взрослой и молодежных команд миланского клуба.

Самир играл за Интер с 2012 по 2023 годы. Всего за итальянский топ-клуб он наиграл 455 матчей, из которых 171 "всухую".

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