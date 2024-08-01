Умер бывший тренер Лестера в возрасте 60 лет

В четверг, 1 августа, скончался футбольный тренер Крэйг Шекспир, ему было 60 лет.

Как сообщает Sky Sports, специалисту в прошлом году диагностировали рак. Он проходил лечение.

Шекспир работал исполняющим обязанности главного тренера Вест Бромвича, ассистентом главного тренера Лестера, Халл Сити, Уотфорда, Астон Виллы и Норвича. В 2017 году был главным тренером Лестера.

Специалист также входил в тренерский штаб Клаудио Раньери и выиграл вместе с командой чемпионат Англии в сезоне-2015/16. После отставки итальянца он возглавил команду.

Ранее сообщалось, что умер бывший первый вице-президент Динамо.

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