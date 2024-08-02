Байер намерен сменить технического спонсора, который не справляется с обязательствами

Леверкузенский Байер планирует расторгнуть контаркт со своим техническим спонсором, пишет Kicker.

Сейчас экипировку команда поставляет британская компания Castore, однако они не справляются со своими обязательствами.

В форме этого производителя часто встречаются дефекты, а Байер и вовсе недополучает от них комплекты. Команда теряет тысячи евро каждый день из-за того, что фирменные магазины пустуют.

Однако теперь у клуба есть возможность досрочно расторгнуть контаркт с британцами и подписать его с кем-нибудь солиднее.

Как пишет издание, руководство рассматривает варианты с Adidas и New Balance. Интересно, что сделка с одной из этих компаний еще и принесет клубу больше денег.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти может завершить карьеру.

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