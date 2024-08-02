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Анчелотти: Думаю, Реал - мой последний клуб

Итальянский специалист заговорил о завершении карьеры.
Сегодня, 18:14
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что Реал может стать его последним клубом.

65-летний специалист заявил, что всерьез задумался о завершнии карьеры после окончания контракта с мадридцами.

"Думаю, это будет мой последний клуб. Насчет работы в сборной – не знаю. Я не горю желанием тренировать сборную, потому что тогда я потеряю то, что мне нравится больше всего – ежедневную работу. Мне действительно нравится то, что я делаю.

Это мой 29-й сезон в качестве тренера. Да, я выиграл много, но представьте, сколько титулов я проиграл", - цитирует Анчелотти ESPN.

Ранее также сообщалось, что Атлетико согласовал контракт с Альваресом.

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