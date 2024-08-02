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Жирона Цыганкова вернет игрока, который уже за них выступал

Ориоль Ромеу отправится в аренду из одного каталонского клуба в другой.
Вчера, 23:57

Жирона вернет себе игрока, который относительно недавно играл одну из ключевых ролей в составе.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красно-белые" возьмут в аренду Ориоля Ромеу из Барселоны. На этих выходных футболист пройдет медосмотр в старом-новом клубе.

Будет ли у коллектива Мичела право или обязательство выкупа Ромеу не уточняется.

Отметим, что Ориоль выступал за Жирону в сезоне-2022/23, а затем перешел как раз в Барсу.

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