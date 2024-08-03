Довбик сделал первый пост после перехода в Рому

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свой переход в Рому.

Футболист сделал пост в Instagram, в котором отметил свой трансфер.

"Я горд присоединиться к этому большому клубу".

Контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Довбик вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Ромы.

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