Довбик сделал первый пост после перехода в Рому
Украинец поделился эмоциями от трансфера.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свой переход в Рому.
Футболист сделал пост в Instagram, в котором отметил свой трансфер.
"Я горд присоединиться к этому большому клубу".
Контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что Довбик вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Ромы.
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