Дубль Иммобиле помог Бешикташу одержать разгромную победу в Суперкубке Турции

В субботу, 3 апреля, Бешикташ и Галатасарай разыграли между собой Суперкубок Турции.

Уже на первой минуте счет открыл новичок "черно-белых" Чиро Иммобиле, однако более в первом тайме команды голов не забивали.

В середине второго тайма Бешикташ удвоил преимущество, а в последней десятиминутке матча началась настоящая драма.

На 81-минуте благодаря пенальти Иммобиле оформил дубль, а затем "львов" добили еще двумя голами в компесированное время.

Для Бешикташа Суперкубок стал юбилейным десятым, что позволило команде сравняться по этому показателю с Трабзонспором, а лидерство с 17-ю кубками держит Галатасарай.

Галатасарай - Бешикташ 0:5

Голы: Иммобиле,1, Свенссон, 53, Иммобиле (пенальти), 81, Рафа Силва, 90+1, Хекимоглу, 90+2

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