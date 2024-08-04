Игрок, ставший одним из открытий Бундеслиги прошлого сезона определился с будущим
Хави Симонс решил провести еще один сезон в РБ Лейпциг.
Нидерландский полузащитник Хави Симонс определился с будущим.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Симонс проведет следующий сезон в РБ Лейпциг, как и предыдущий. "Быки" снова арендуют футболиста, как и в прошлый раз у них не будет права выкупа.
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РБ Лейпциг выиграл борьбу за игрока у Баварии, которая тоже хотела арендовать игрока, но Хави выбрал именно тот клуб, за который он играл в прошлой кампании.
В прошедшем сезоне 21-летний хавбек провел 32 матча, где забил 8 голов и отдал 13 ассистов.
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