РБ Лейпциг готов отпустить Ольмо, несмотря на истекший срок действия клаусулы

"Быки" согласятся на ту же сумму, которая была прописана в качестве отступных.

В ночь на воскресенье, 21 июля, истек срой действия клаусулы, которая была прописана в контракте Дани Ольмо с РБ Лейпциг.

Несмотря на успешные выступления 26-летнего хавбека на чемпионате Европы-2024, где он вместе со сборной Испании стал победителем турнира, никто так и не воспользовался возможностью быстро выкупить игрока.

Однако, по информации Фабрицио Романо, немецкий клуб не будет стоять на пути у Ольмо, если кто-то все же решиться его приобрести.

РБ Лейпциг будет готов отпустить футболиста в ближайшие недели за ту же сумму, что была прописана в качестве отступных, а именно 60 миллионов евро.

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Агент испанца уже успел поговорить с такими клубами, как Барселона, Бавария и несколькими представителями АПЛ.

В прошедшем сезоне Дани Ольмо записал на свой счет 8 голов и 5 ассистов в 25 матчах РБ Лейпциг во всех турнирах.

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