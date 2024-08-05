Чемпион Германии нацелился на экс-защитника Ливерпуля

Экс-защитник Ливерпуля Жоэль Матип может перебраться в немецкий чемпионат, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, 29-летний камерунец заинтересовал леверкузенский Байер.

"Фармацевты" рассматривают Матипа в качестве альтернативы Джонатану Та, который намерен покинуть клуб.

При этом у самого защитника уже есть более конкретные варианты продолжения карьеры, и он не станет ждать до последнего, решиться ли Байер сделать ему предложение.

Однако, если немецкий клуб все же остановит свой выбор на Матипе, защитник получит двухлетний контракт.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала отправился в Испанию.

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