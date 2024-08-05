Чемпион Германии нацелился на экс-защитника Ливерпуля
Байер может предложить контракт Жоэлю Матипу.
Экс-защитник Ливерпуля Жоэль Матип может перебраться в немецкий чемпионат, пишет Флориан Плеттенберг.
По информации журналиста, 29-летний камерунец заинтересовал леверкузенский Байер.
"Фармацевты" рассматривают Матипа в качестве альтернативы Джонатану Та, который намерен покинуть клуб.
При этом у самого защитника уже есть более конкретные варианты продолжения карьеры, и он не станет ждать до последнего, решиться ли Байер сделать ему предложение.
Однако, если немецкий клуб все же остановит свой выбор на Матипе, защитник получит двухлетний контракт.
Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала отправился в Испанию.
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