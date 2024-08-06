Жирона объявила об аренде игрока Барселоны

Каталонцы вернули футболиста, который был продан "сине-гранатовым".

Жирона официально сообщила о подписании полузащитника Барселоны Ориоля Ромеу.

Футболист перебрался в стан команды на правах аренды, в соглашении опция выкупа не прописана.

Отметим, что Ромеу возвращается в Жирону, за которую уже выступал в сезоне-2022/23. Затем Барселона купила его за 3,4 миллиона евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел за "сине-гранатовых" 37 матчей во всех турнирах и отличился 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что Жирона негативно отреагировала на слова Довбика.

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