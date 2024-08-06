Манчестер Сити и Атлетико согласовали трансфер Альвареса
"Матрасники" заплатят сумасшедшую сумму.
Нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Как сообщает Sky Sports, аргентинский форвард близок к переходу в Атлетико.
Клубы согласовали трансфер аргентинца за 81 млн фунтов.
Если трансфер произойдет, это станет самой дорогой продажей футболиста в истории Манчестер Сити.
Ранее Гвардиола отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Англии.
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