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Манчестер Сити и Атлетико согласовали трансфер Альвареса

"Матрасники" заплатят сумасшедшую сумму.
Сегодня, 11:24
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, аргентинский форвард близок к переходу в Атлетико.

Клубы согласовали трансфер аргентинца за 81 млн фунтов.

Если трансфер произойдет, это станет самой дорогой продажей футболиста в истории Манчестер Сити.

Ранее Гвардиола отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Англии.

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