Атлетико согласовал трансфер полузащитника Челси
Коннор Галлагер станет игроком "матрасников".
Испанский Атлетико усилит вскоре линию полузащиты.
Как сообщает Фабрицио Романо, "матрасники" договорились о трансфере Коннора Галлагера со всеми вовлеченными сторонами. Согласие достигнуто, как с игроком, так и с Челси, которому он еще принадлежит.
Сумма перехода составит 43 млн евро. Контракт с игроком будет подписан на 5 лет, но его финансовые условия не сообщаются.
В прошедшей кампании Конор провел 50 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
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