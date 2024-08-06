Прощай, Манчестер Сити: Альварес станет игроком Атлетико

Все детали сделки и личный контракт игрока были согласованы.

В ближайшее время Хулиан Альварес закроет манчестерскую главу в своей карьере.

Как сообщает Фабрицио Романо, Атлетико и Манчестер Сити договорились о трансфере 24-летнего форварда за 75 миллионов евро. "Горожане" также смогут рассчитывать на бонусы в размере 20 миллионов.

Альварес в свою очередь принял предложение "матрасников" о пятилетнем контракте. Аргентинец уже находится в Мадриде для завершения своего перехода.

Стоит отметить, что в сумме с бонусами продажа Хулиана Альвареса станет рекордной для Манчестер Сити.

Прежний рекорд был установлен летом 2020 года, когда команда Пепа Гвардиолы отпустила Лероя Сане в Баварию за 80 миллионов.

Ранее стало известно, что, помимо Альвареса, Атлетико в ближайшие дни объявит о трансфере полузащитника Челси и сборной Англии Конора Галлахера.

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