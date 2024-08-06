iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Прощай, Манчестер Сити: Альварес станет игроком Атлетико

Все детали сделки и личный контракт игрока были согласованы.
Сегодня, 21:41

В ближайшее время Хулиан Альварес закроет манчестерскую главу в своей карьере.

Как сообщает Фабрицио Романо, Атлетико и Манчестер Сити договорились о трансфере 24-летнего форварда за 75 миллионов евро. "Горожане" также смогут рассчитывать на бонусы в размере 20 миллионов.

Альварес в свою очередь принял предложение "матрасников" о пятилетнем контракте. Аргентинец уже находится в Мадриде для завершения своего перехода.

Стоит отметить, что в сумме с бонусами продажа Хулиана Альвареса станет рекордной для Манчестер Сити.

Прежний рекорд был установлен летом 2020 года, когда команда Пепа Гвардиолы отпустила Лероя Сане в Баварию за 80 миллионов.

Ранее стало известно, что, помимо Альвареса, Атлетико в ближайшие дни объявит о трансфере полузащитника Челси и сборной Англии Конора Галлахера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Многомиллионный новичок МЮ высказался о травме, полученной после трансфера Многомиллионный новичок МЮ высказался о травме, полученной после трансфера
Динамо Киев: "Бело-синие" не смогли обыграть Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов Динамо Киев: "Бело-синие" не смогли обыграть Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов
Динамо на последних минутах упустило победу над Рейнджерс в первом матче квалификации Лиги чемпионов Динамо на последних минутах упустило победу над Рейнджерс в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Свитолина прошла во второй раунд турнира в Торонто, где сыграет с Костюк Свитолина прошла во второй раунд турнира в Торонто, где сыграет с Костюк
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рейнджерс и другие матчи квалификации еврокубков, полуфиналы женского турнира Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:20
Многомиллионный новичок МЮ высказался о травме, полученной после трансфера
Украина23:02
Динамо Киев: "Бело-синие" не смогли обыграть Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:58
Динамо на последних минутах упустило победу над Рейнджерс в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Теннис22:47
Свитолина прошла во второй раунд турнира в Торонто, где сыграет с Костюк
Другие страны22:39
Гризманн может пополнить стан клуба МЛС
Лига конференций22:23
В матче Лиги конференций вратарь отметился голом со своей половины поля
Европа22:03
Экс-игрок сборной Франции стал первым новичком клуба, который приобрел Мбаппе
Европа21:41
Прощай, Манчестер Сити: Альварес станет игроком Атлетико
Европа21:33
"Я чудо природы": Ибрагимович рассказал, в каком виде спорта кроме футбола, имел бы успехи
Олимпийские игры21:27
Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Рыжикова не смогла пробиться в финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK