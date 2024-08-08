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Гасперини - о трансфере Копмейнерса: Клуб чувствует, что его шантажируют

Тренер подтвердил, что хавбек уже договорился с Ювентусом.
Сегодня, 16:50
Тен Копмейнерс / Getty Images
Тен Копмейнерс / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан-Пьеро Гасперини договоренность Тена Копмейнерса с Ювентусом.

Специалист заявил, что хавбек не тренируется с первой командой, однако Аталанта намерена выжать максимум из ситуации, так как чувствет шантаж.

"До конца прошлой недели ситуация с Копмейнерсом была спокойной. Он решил перейти в Ювентус, у него уже есть соглашение. Он чувствовал напряжение и решил больше не тренироваться и не играть с нами.

В сложившейся ситуации он больше не приносит пользы ни клубу, ни своим товарищам по команде. Клуб занял очень твердую позицию, потому что чувствовал, что его шантажируют. Ситуация отличается от многих других случаев в прошлом, когда клуб продавал ценные активы большим командам", - цитирует Гасперини l’Eco di Bergamo.

Ранее также сообщалось, что Челси оформил трансфер игрока Боки Хуниорс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тен Копмейнерс

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