Ювентус нацелился на подписание лидера Аталанты

Копмейнерс может продолжить карьеру в стане туринцев.

Ювентус готов заплатить 50-60 миллионов евро за полузащитника Аталанты Тена Копмейнерса, не снижая цену, несмотря на интерес к нему со стороны английских клубов, включая Ливерпуль.

Команда ищет замену Полю Погба, потерявшегося из-за допинга, и может потерять Адриана Рабьо и Уэстона Маккенни из-за истекающих контрактов.

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Для покупки Копмейнерса "старой синьоре" придется продать игроков, включая Матиаса Соуле и Сэма Айлинга.

Ювентус рассчитывает выручить от продажи Маккенни 15-20 миллионов евро и бонусы.

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