Середняк Бундеслиги разорвал контракт со своим скандальным игроком

Немецкий Вердер решил расторгнуть контракт с гвинейцем Наби Кейта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В заявлении говорится о том, что футболист будет тренироваться индивидуально и должен искать новую команду.

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Отметим, что в течение прошлого сезона Кейта отличился тем, что отказался ехать на матч Бундеслиги, узнав, что он не будет играть в основе.

Вообще Наби наиграл за Вердер только 5 поединков, не отметившись результативными действиями.

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