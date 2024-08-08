Середняк Бундеслиги разорвал контракт со своим скандальным игроком
Наби Кейта будет искать новый клуб.
Немецкий Вердер решил расторгнуть контракт с гвинейцем Наби Кейта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В заявлении говорится о том, что футболист будет тренироваться индивидуально и должен искать новую команду.
Читай также: Игрок, ставший одним из открытий Бундеслиги прошлого сезона определился с будущим
Отметим, что в течение прошлого сезона Кейта отличился тем, что отказался ехать на матч Бундеслиги, узнав, что он не будет играть в основе.
Вообще Наби наиграл за Вердер только 5 поединков, не отметившись результативными действиями.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!