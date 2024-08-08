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Середняк Бундеслиги разорвал контракт со своим скандальным игроком

Наби Кейта будет искать новый клуб.
Сегодня, 22:10
Наби Кейта
Наби Кейта

Немецкий Вердер решил расторгнуть контракт с гвинейцем Наби Кейта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В заявлении говорится о том, что футболист будет тренироваться индивидуально и должен искать новую команду. 

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Отметим, что в течение прошлого сезона Кейта отличился тем, что отказался ехать на матч Бундеслиги, узнав, что он не будет играть в основе.

Вообще Наби наиграл за Вердер только 5 поединков, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Наби Кейта

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