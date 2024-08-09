Португальский защитник Пепе прокомментировал решение о завершении карьеры.

41-летний футболист поблагодарил всех тех, кто помог ему построить свою игровую карьеру.

"Я хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне мудрость, чтобы я мог идти своим путем. Я не могу не поблагодарить всех президентов клубов, которые верили в меня и делали на меня ставку. Всех сотрудников тех клубов, в которых я был. Они - душа команд. Я благодарен всем моим партнерам и тренерам, которые заставляли меня каждый день становиться лучше.

Я благодарен всем болельщикам, которые являются душой моего футбольного пути. Их поддержка позволила мне двигаться к моей мечте. Я благодарен всем моим друзьям и семье, особенно моей жене.

Я завершаю карьеру с чистой совестью. Спасибо всем и обнимаю вас с благодарностью", - приводит слова Пепе O Jogo.

Напомним, что легендарный футболист снял фильм, который посвятил своей карьере.

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