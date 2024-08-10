Барселона надеется избавиться от Фати до конца трансферного окна

Для травмированного вингера нет места в клубе.

Руководство Барселоны не видит места в команде для Ансу Фати, пишет Diario Sport.

По информации издания, клуб хочет избавиться от испанца до конца текущего трансферного окна. Однако есть проблема, даже две.

Во-первых, Фати снова травмирован, что сильно затрудняет его продажу, а во-вторых, игрок намерен остаться в Барселоне и бороться за место в старте.

До травмы на игрока претендовала Севилья, которая готова была оформить годичную аренду с частичной выплатой зарплаты.

Теперь все надежды руководства каталонцев на то, что Фати успеет восстановиться до конца трансферного и его удастся продать.

Ранее также сообщалось, что Борнмут подпишет игрока Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!