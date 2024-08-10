Барселона надеется избавиться от Фати до конца трансферного окна
Для травмированного вингера нет места в клубе.
Руководство Барселоны не видит места в команде для Ансу Фати, пишет Diario Sport.
По информации издания, клуб хочет избавиться от испанца до конца текущего трансферного окна. Однако есть проблема, даже две.
Во-первых, Фати снова травмирован, что сильно затрудняет его продажу, а во-вторых, игрок намерен остаться в Барселоне и бороться за место в старте.
До травмы на игрока претендовала Севилья, которая готова была оформить годичную аренду с частичной выплатой зарплаты.
Теперь все надежды руководства каталонцев на то, что Фати успеет восстановиться до конца трансферного и его удастся продать.
Ранее также сообщалось, что Борнмут подпишет игрока Барселоны.
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