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Барселона надеется избавиться от Фати до конца трансферного окна

Для травмированного вингера нет места в клубе.
Сегодня, 20:20
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Руководство Барселоны не видит места в команде для Ансу Фати, пишет Diario Sport.

По информации издания, клуб хочет избавиться от испанца до конца текущего трансферного окна. Однако есть проблема, даже две.

Во-первых, Фати снова травмирован, что сильно затрудняет его продажу, а во-вторых, игрок намерен остаться в Барселоне и бороться за место в старте.

До травмы на игрока претендовала Севилья, которая готова была оформить годичную аренду с частичной выплатой зарплаты.

Теперь все надежды руководства каталонцев на то, что Фати успеет восстановиться до конца трансферного и его удастся продать.

Ранее также сообщалось, что Борнмут подпишет игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ансу фати

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