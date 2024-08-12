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Вингер Ренна отказал Баварии ради ПСЖ

Французский футболист решил сменить один французский клуб на другой.
Сегодня, 00:31
Дезире Дуэ и Люка Эрнандес / Getty Images
Дезире Дуэ и Люка Эрнандес / Getty Images

Юный талант Ренна Дезире Дуэ определился с тем, в какой команде он продолжит карьеру.

Интерес к игроку олимпийской сборной Франции проявили Бавария и ПСЖ, а потому победитель этой гонки должен был определить сам Дуэ.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, Дезире сделал свой выбор в пользу парижан.

По информации источника, в ближайшее время должны быть согласованы все условия сделки как между клубами, так и между ПСЖ и Дуэ.

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Вингер не принимал решение до окончания Олимпиады-2024, так как он хотел сосредоточиться на успешных выступлениях за "Les Bleus". В итоге он определился со своим следующим клубом после того, как французы проиграли в финале Испании (3:5).

В прошедшем сезоне Дезире Дуэ записал на свой счет четыре гола и шесть результативных передач в 43 матчах Ренна во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ренн ПСЖ Бавария Мюнхен

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