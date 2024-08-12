Боруссия Дортмунд подписала нападающего из Хоффенхайма
Максимилиан Байер получил шанс в топовом клубе.
Дортмундская Боруссия сообщила о трансфере нападающего Хоффенхайма Максимилиана Байера.
Стороны заключили контракт на пять лет.
Welcome to Dortmund, Maxi! 🖤💛 pic.twitter.com/8G8ffbiHXr— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 12, 2024
В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 35 игр за Хоффенхайм, в которых забил 16 голов и сделал три голевые передачи.
Ранее Милан объявил о подписании защитника из Тоттенхэма.
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