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Боруссия Дортмунд подписала нападающего из Хоффенхайма

Максимилиан Байер получил шанс в топовом клубе.
Сегодня, 21:07
Максимилиан Байер / Getty Images
Максимилиан Байер / Getty Images

Дортмундская Боруссия сообщила о трансфере нападающего Хоффенхайма Максимилиана Байера.

Стороны заключили контракт на пять лет.

В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 35 игр за Хоффенхайм, в которых забил 16 голов и сделал три голевые передачи.

Ранее Милан объявил о подписании защитника из Тоттенхэма.

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