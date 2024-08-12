Боруссия Дортмунд подписала нападающего из Хоффенхайма

Дортмундская Боруссия сообщила о трансфере нападающего Хоффенхайма Максимилиана Байера.

Стороны заключили контракт на пять лет.

В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 35 игр за Хоффенхайм, в которых забил 16 голов и сделал три голевые передачи.

Ранее Милан объявил о подписании защитника из Тоттенхэма.

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