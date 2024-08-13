Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато захотел уехать на болота.

Российская сторона сообщила, что Орсато согласился войти в состав экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза.

Стоит отметить, что 48-летний итальянец завершил карьеру судьи после чемпионата Европы-2024.

Помимо Евро-2024, на его счету работа на Евро-2020, чемпионате мира 2022 года, а также финал Лиги чемпионов-2020. По итогам 2020 года он был признан лучшим арбитром мира по версии IFFHS.

Напомним, что во время Олимпиады-2020 бывший президент НОК Украины Сергей Бубка наградил победительницу индивидуального многоборья по художественной гимнастике немку Дарью Варфоломеев, которая является уроженкой россии.

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