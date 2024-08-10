Бубка награждал экс-россиянку Варфоломееву на Олимпиаде - девушка была в оккупированном Крыму
Легенда спорта с улыбкой поздравил уроженку россии.
Бывший президент НОК Украины Сергей Бубка принял участие в церемонии награждения призеров Олимпийских игр в Париже в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.
Украинский функционер наградил победительницу соревнований немку Дарью Варфоломеев, которая является уроженкой россии.
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До 2018 года она выступала на турнирах в россии. В 2021 году Варфоломеев представляла Германию на турнире во временно оккупированном Крыму.
Ранее сообщалось, что российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины.
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