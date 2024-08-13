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Футбол

Один из лидеров МЮ пропустит начало сезона из-за травмы

Люк Шоу не поможет команде на старте АПЛ.
Вчера, 21:38
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

Манчестер Юнайтед начинает нести кадровые потери еще до начала АПЛ сезона-2024/25.

Как сообщила пресс-служба МЮ, в первые туры чемпионата "красные дьяволы" будут обходиться без Люка Шоу. Игрок продолжит лечиться от травмы голени, которая была получена на старте предсезонки.

Шоу работает над тем, чтобы вернуться к тренировкам манкунианцев после завершения первого международного перерыва, который состоится в начале сентября.

Отметим, что в прошлом сезоне Люк провел лишь 12 матчей из-за травм, однако, в кампании-2022/23 на его счету был 31 поединок.

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