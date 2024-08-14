Борнмут Забарного нашел замену своему лидеру

Английский Борнмут определился с потенциальной заменой Доминику Соланке.

Как сообщает издание TuttoAtalanta, «вишни» нацелились на приобретение Эль-Биляля Туре. Игроком также интересуется Штуттгарт, но именно коллектив Андони Ираолы является фаворитом в этой борьбе.

Стоит отметить, что вероятнее всего Туре уйдет в аренду с обязательным выкупом, однако, малиец может и сразу перебраться в качестве полноценного трансфера.

Также уточняется. что Аталанта не будет искать замену Эль-Билялю, если тот уйдет.

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