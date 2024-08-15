Орсато впервые прокомментировал слухи о его работе в россии

Итальянец признался, что получал приглашение от страны-агрессора.

Итальянский рефери Даниэле Орсато высказался о том, что ему предложили работу в российском футбольном союзе (рфс).

Арбитр заявил, что отказался от поездки в россию из-за очевидных причин.

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"Еду ли я в россию? Точно нет. Меня попросили сотрудничать с РФ арбитражным экспертом. Мне очень польстило это приглашение.

Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и вне его, я решил не соглашаться", - приводит слова Орсато Repubblica Sport.

Напомним, после Евро-2024 48-летний итальянец завершил карьеру арбитра.

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