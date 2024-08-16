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Арсенал может приобрести еще одного конкурента Зинченко

За Максима де Кюйпера придется побороться с Ливерпулем.
Сегодня, 17:23
Максим де Кюйпер / Getty Images
Максим де Кюйпер / Getty Images

Лондонский Арсенал и Ливерпуль посоревнуются за талантливого защитника.

Как сообщает Team Talk, "канониры" и "красные" хотят подписать Максима де Кюйпера из Брюгге. Сумма сделки может составить более 10 миллионов евро.

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В прошлом сезоне де Кюйпер был основным игроком своей команды, проведя 55 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 15 ассистов. Недавно он подписал новый контракт с "сине-черными".

Отметим, что Максим выступает на позиции левого защитника, поэтому, в случае перехода в Арсенал станет конкурентом Александра Зинченко. Также лондонцы уже подписали Риккардо Калафьори, который может играть, как центрального, так и левого защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ливерпуль Максим де Кюйпер

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