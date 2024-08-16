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Новичок АПЛ арендовал многомиллионную звезду Манчестер Сити

Калвин Филлипс продолжит карьеру в составе Ипсвича.
Сегодня, 17:46
Калвин Филлипс
Калвин Филлипс

Новичок английской Премьер-лиги Ипсвич официально объявил об аренде английского полузащитника Калвина Филлипса, контракт которого принадлежит Манчестер Сити. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, арендное соглашение между сторонами рассчитано на один год – до завершения сезона 2024/25. В Ипсвиче Филлипс будет выступать под восьмым игровым номером.

Стоит отметить, что в Манчестер Сити Филлипс перешел летом 2022 года за 49 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона 28-летний хавбек провел в аренде у Вест Хэме, в составе которого провел 7 матчей в АПЛ.

Напомним, в новом сезоне АПЛ Ипсвич стартует матчем против Ливерпуля, а Манчестер Сити сойдется с Челси.

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