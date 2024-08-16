Шакири нашел новую команду – грандиозное возвращение в родной клуб

Джордан будет выступать за Базель.

Швейцарский полузащитник Джордан Шакири официально стал игроком Базеля. Об этом сообщает клубная пресс-служба швейцарцев.

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По официальным данным, контракт между футболистом и клубом рассчитан на три года – до лета 2027 года. В Швейцарию футболист перебрался в статусе свободного агента.

Следует отметить, последним клубом Шакири был американский Чикаго Файер, но стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Шакири является воспитанником Базеля. За первую команду швейцарского клуба он выступал с 2009 по 2012 год, после чего перешел в Баварию.

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