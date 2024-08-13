Де Лигт попрощался с фанатами Баварии перед трансфером в МЮ

Центрбек поблагодарил болельщиков за поддержку во время пребывания в клубе.

Защитник мюнхенской Баварии Маттейс де Лигт подтвердил свой уход из клуба.

Голландец в своих соцсетях опубликовал прощальное послание для фанатов "красных".

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"Дорогие болельщики Баварии,

Я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу любовь и поддержку. Я провел два замечательных года, играя за этот прекрасный клуб. Для меня было настоящей честью играть за такой клуб, как "Бавария". Мы достигли незабываемых моментов вместе. Выигрыш титула, а также несколько удивительных матчей ЛЧ. Эти воспоминания останутся со мной навсегда.

Вот почему я испытываю горько-сладкую боль, покидая этот клуб. Я всегда буду помнить любовь и поддержку, которую я получал от игроков, персонала и болельщиков. Недавняя петиция, подписанная многими из вас, глубоко тронула меня.

Спасибо вам всем за эти два удивительных года. Я желаю ФК "Бавария" удачи и выиграть еще много титулов, как это всегда делала Бавария", - написал Маттейс.

Отметим, что де Лигт перейдет в МЮ за сумму примерно в 40 млн евро. По тому же направлению также должен поехать Нуссаир Мазрауи.

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