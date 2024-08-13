iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Лигт попрощался с фанатами Баварии перед трансфером в МЮ

Центрбек поблагодарил болельщиков за поддержку во время пребывания в клубе.
Вчера, 21:57
Маттейс де Лигт / Getty Images
Маттейс де Лигт / Getty Images

Защитник мюнхенской Баварии Маттейс де Лигт подтвердил свой уход из клуба.

Голландец в своих соцсетях опубликовал прощальное послание для фанатов "красных".

Читай также: Вингер Ренна отказал Баварии ради ПСЖ

"Дорогие болельщики Баварии,

Я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу любовь и поддержку. Я провел два замечательных года, играя за этот прекрасный клуб. Для меня было настоящей честью играть за такой клуб, как "Бавария". Мы достигли незабываемых моментов вместе. Выигрыш титула, а также несколько удивительных матчей ЛЧ. Эти воспоминания останутся со мной навсегда.

Вот почему я испытываю горько-сладкую боль, покидая этот клуб. Я всегда буду помнить любовь и поддержку, которую я получал от игроков, персонала и болельщиков. Недавняя петиция, подписанная многими из вас, глубоко тронула меня.

Спасибо вам всем за эти два удивительных года. Я желаю ФК "Бавария" удачи и выиграть еще много титулов, как это всегда делала Бавария", - написал Маттейс.

Отметим, что де Лигт перейдет в МЮ за сумму примерно в 40 млн евро. По тому же направлению также должен поехать Нуссаир Мазрауи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Маттейс Де Лигт

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед провел презентацию Де Лигта и Мазрауи Манчестер Юнайтед провел презентацию Де Лигта и Мазрауи
Кейн поделился мыслями о Компани в качестве тренера Баварии Кейн поделился мыслями о Компани в качестве тренера Баварии
Манчестер Юнайтед окончательно согласовал покупку двух защитников Баварии Манчестер Юнайтед окончательно согласовал покупку двух защитников Баварии
Фавориты те же, новичкам не повезет: суперкомпьютер спрогнозировал новый сезон АПЛ Фавориты те же, новичкам не повезет: суперкомпьютер спрогнозировал новый сезон АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Динамо в Лиге чемпионов, Кубок Украины и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Фавориты те же, новичкам не повезет: суперкомпьютер спрогнозировал новый сезон АПЛ
Европа00:36
Гасперини поделился мыслями о матче за Суперкубок УЕФА с Реалом
НБА00:22
"Да ни за что": Эдвардс не хочет ехать со сборной США на следующий чемпионат мира
Лига Чемпионов00:08
Динамо сыграет с Зальцбургом в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:54
Украина23:54
Динамо Киев: "Бело-синие" одолели Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов
Европа23:51
Игрок Реала пропустит Суперкубок УЕФА из-за травмы
Лига наций23:42
Динамо голами за две минуты обыграло Рейнджерс и прошло в следующий раунд Лиги чемпионов
Теннис23:22
Костюк прошла в следующий раунд турнира в Цинцинатти
Киберспорт23:18
IEM Cologne 2024: NaVi обыграли SAW и вышли в полуфинал, FaZe вырвали у Liquid место в плей-офф
НБА23:16
Лидер Атланты выразил готовность сыграть на Олимпиаде-2028
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK