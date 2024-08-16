iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Младший брат Беллингема продлил контракт со своим клубом

Джоб связал свое будущее с Сандерлендом.
Сегодня, 18:58
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

Брат Джуда Беллингема Джоб положил конец слухам о его возможном переходе в другой клуб этим летом.

Беллингем-младший решил продлить контракт с Сандерлендом. Об этом сообщает пресс-служба клуба

Соглашение Джоба с «черными котами» будет действительным до 2028 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что в стане Сандерленда также выступает украинец Назарий Русин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Костюк легко проиграла Швентек в третьем раунде турнира в Цинцинатти Костюк легко проиграла Швентек в третьем раунде турнира в Цинцинатти
Мареска: Надеюсь, Челси еще подпишет нескольких игроков до конца лета Мареска: Надеюсь, Челси еще подпишет нескольких игроков до конца лета
Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне
Дженоа Малиновского арендовала воспитанника Интера на проблемную позицию Дженоа Малиновского арендовала воспитанника Интера на проблемную позицию
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: старт АПЛ, а также матчи в Украине и Испании
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Теннис20:48
Костюк легко проиграла Швентек в третьем раунде турнира в Цинцинатти
Европа20:40
Мареска: Надеюсь, Челси еще подпишет нескольких игроков до конца лета
Европа20:29
Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне
Европа19:59
Дженоа Малиновского арендовала воспитанника Интера на проблемную позицию
Футбол19:57
Металлист-1925 мог сыграть договорный матч в Первой лиге, - журналист
Европа19:38
Ювентус подпишет долгосрочный контракт со своим главным молодым талантом
Украина19:25
Бывший голкипер Динамо наехал на Шахтер после победы Черноморца в УПЛ
Европа18:58
Младший брат Беллингема продлил контракт со своим клубом
Украина18:55
Любенович снова изменил решение о своем будущем
Европа18:34
Наполи подпишет экс-игрока Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK