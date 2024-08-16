Младший брат Беллингема продлил контракт со своим клубом
Джоб связал свое будущее с Сандерлендом.
Брат Джуда Беллингема Джоб положил конец слухам о его возможном переходе в другой клуб этим летом.
Беллингем-младший решил продлить контракт с Сандерлендом. Об этом сообщает пресс-служба клуба
Соглашение Джоба с «черными котами» будет действительным до 2028 года. Финансовые детали остаются неизвестными.
Отметим, что в стане Сандерленда также выступает украинец Назарий Русин.
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