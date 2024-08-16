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Артета высказался о целях Арсенала в этом сезоне

Микель хочет видеть такие же показатели, как и в предыдущих сезонах.
Вчера, 23:37
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Наставник Арсенала Микель Артета поделился мыслями о задачах «канониров» в сезоне-2024/25.

По словам испанского специалиста, он хочет, чтобы команда показала похожие результаты на те, что были в предыдущих сезонах.

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"Необходимо побить еще несколько таких рекордов, заработать больше очков, наверное.

89 очков будет недостаточно. С тем уровнем, на котором мы соревнуемся, с каждым сезоном становится все труднее, нам придется снова совершенствоваться.

Я не знаю, что такое идеал, но он должен быть очень близким к тем показателям, которые мы видели в последние годы. Мы собирались вместе со всеми игроками клуба, игроки говорили мне: «Мы будем лучше, мы сделаем это, мы хотим большего». Они сами управляют этими амбициями, поэтому это всегда приятно».

Также Артета заверил, что его коллектив может играть лучше и знает об этом.

«Все говорили об одном и том же, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, что мы хотим гораздо большего. Мы знаем, что мы можем сделать лучше, как игроки могут развиваться. То, как мы эволюционировали как клуб, также имеет огромное значение", - сказал Микель.

В первом туре АПЛ Арсенал сыграет против Вулверхэмптона.

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