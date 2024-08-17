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"Наконец-то вы до этого дошли": Клопп вернется к работе, но только на один матч

Немецкий специалист снова появится в Дортмунде, где состоится прощальный матч двух легенд Боруссии.
Сегодня, 11:15
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Спустя три месяца после своего шокирующего ухода из Ливерпуля Юрген Клопп снова окажется в роли тренера, но по специальному случаю.

Немецкий тренер появится на прощальном матче двух легенд дортмундской Боруссии Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски, о чем "шмели" сообщили забавным видео в социальных сетях.

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В начале разговора польский дуэт сходится в том, что им понадобится тренер. Этим тренером оказывается Клопп.

"Наконец-то у вас будет прощальный матч. Боже мой. И вы хотите потренироваться перед игрой. Вы глупые?", - сказал Юрген.

Клопп сказал, что ему все равно, какую команду он возглавит: "Мне плевать. Я об этом вообще не волнуюсь. Делаю, как раньше: начинаю думать об этом за пять минут до начала".

Прощальный матч Пищека и Блащиковски состоится 7 сентября в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк.

Напомним, что Юрген Клопп возглавлял Боруссию на протяжении семи лет. За этот период времени он привел клуб к двум подряд чемпионствам Германии, а также двум Суперкубкам и одному Кубку Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Юрген Клопп Лукаш Пищек Якуб Блащиковски

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