Забарный и Зинченко получили средние оценки за сегодняшние матчи АПЛ, Миколенко - один из худших у Эвертона
У украинцев был не лучший день.
В рамках первого тура АПЛ состоялись сразу три матча с участием украинцев, а именно Борнмут - Ноттингем, Арсенал - Вулверхэмптон и Эвертон - Брайтон.
Статистические порталы выставили оценки по итогам этих поединков. Забарный и Зинченко получили средние оценки. Виталий Миколенко - плохие
Илья Забарный получил 7.0 и 6.7 от SofaScore и WhoScored соответственно. Александру Зинченко оба портала поставили 7.0, а Виталию Миколенко 6.0 и 5.8.
Напомним, ранее сообщалось, что одноклубник Зинченко установил клубный рекорд Арсенала.
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