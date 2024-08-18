Боруссия может подписать одноклубника Цыганкова

Мигель Гутьеррес может перебраться в стан дортмундцев.

Боруссия Дортмунд собирается усилиться еще одним игроком линии защиты.

Как сообщает Mundo Deportivo, «шмели» начали предварительные переговоры о переходе Мигеля Гутьерреса из Жироны. Никаких деталей пока нет.

Отметим, что дортмундцы интересуются Гутьерресом в течение всего лета, но до сих пор возможная сделка не продвинулась вперед.

Стоит также сказать, что ранее коллектив Нури Шахина усилился Яном Коуту, который был одноклубником Гутьерреса в прошлом сезоне, однако, принадлежал Ман Сити.

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