Новичок Серии А близок к трансферу воспитанника Реала

Комо намерен сделать еще один относительно громкий трансфер, пишет Фабрицио Романо.

Итальянский клуб близок к завершению сделку по хавбеку мадридского Реала Нико Пасу.

19-летний игрок является воспитанником Реала, в прошлом сезоне у него четыре появления в Ла Лиге и три в Лиге чемпионов. Нико даже отличился голом в ворота Наполи.

Инсайдер не разглашает сумму трансфера, однако у мадридцев будет опция обратного выкупа на случай, если Пас добьется больших успехов в Италии.

Ранее также сообщалось, что звезда Реала поможет с восстановлением школы на родине.

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