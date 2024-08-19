Динамо vs Шахтер, Реал vs Барселона, Ман Сити: кто станет чемпионом в сезоне-2024/25

ISPORT собрал мнение своих читателей, которые выбрали триумфаторов.

Футбольный сезон-2024/25 стартовал в большинстве европейских стран. Среди команд есть фавориты, претенденты на высокие места.

ISPORT собрал мнение своих читателей по поводу того, кто станет чемпионом из своей страны.

В Украине золотые медали получит Динамо Киев, которое сможет обойти своего главного конкурента - Шахтер.

В голосовании по английскому чемпионату читатели разделились. В борьбе чемпионом должен стать Манчестер Сити.

Что касается Бундеслиги, то фанаты не верят, что Байер защитит чемпионство.

Оправляясь в Италию, то тут большой выбор, в результате чего он попал на Милан, который недавно возглавил Паулу Фонсека.

Продолжит ли победную ходу Реал? Да - именно так считают читатели, отдав громадное преиущество "сливочным", в составе которого выступает Андрей Лунин.

Ранее ISPORT сравнил трансферную стоимость Динамо и Зальцбурга, которые сыграют за право попасть в основной раунд Лиги чемпионов.

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