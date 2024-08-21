Милан нацелился на трансфер воспитанника Аякса

Сильвано Вос может перебраться в стан «россонери».

Итальянский Милан может осуществить еще одно подписание в полузащиту.

Как сообщает Фабрицио Романо, «россонери» могут подписать 19-летнего опорного полузащитника Аякса Сильвано Воса. Клубы ведут переговоры о сумме трансфера.

Голландец договорился с Миланом о персональных условиях и очень заинтересован в проекте коллектива Пауло Фонсеки.

В прошлом сезоне Вос провел 34 матча, забив 1 гол

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