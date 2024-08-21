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"Этот день должен был когда-то наступить": Нойер объявил о завершении международной карьеры

Конец 15-летней карьеры в Бундестим.
Сегодня, 17:30
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер завершил международную карьеру.

Об этом 38-летний игрок рассказал в своих социальных сетях.

"Этот день должен был когда-то наступить. Сегодня завершается моя карьера в сборной Германии. Все, кто со мной знаком, знают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад в матче против ОАЭ – тогда я очень волновался.

У нас было много взлетов и падений. Главным событием, безусловно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Оглядываясь сегодня назад, я очень горжусь и благодарен за то, что делил поле вместе с товарищами по команде и был капитаном на протяжении 7 лет. Завершением моей карьеры стало то, что я смог восстановиться после травмы и сыграть на домашнем Евро", - признался Нойер.

Напомним, на счету вратаря 124 матча за первую команду Германии, 118 пропущенных мячей и 51 "сухой" матч.

Ранее также Трубин назвал самый запомнившийся ему матч за Бенфику.

 

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