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Астон Вилла подписала новый контракт с одним из лидеров клуба

Эмилиано Мартинес останется первым номером.
Сегодня, 18:05
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Астон Вилла объявила о новом контракте с голкипером Эмилиано Мартинесом.

31-летний аргентинец подписал новое соглашение на следующие пять лет.

Напомним, что Мартинес присоединился к бирмингемскому клубу в 2020 году и сразу стал первым номером команды.

За четыре сезона в Астон Вилле вратарь провел 160 матчей, в которых пропустил 194 гола. А в прошлом сезоне аргентинец помог команде пробиться в еврокубки.

Также в составе сборной Аргентины Мартинес выиграл две Копа Америка и ЧМ.

Ранее также Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной.

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