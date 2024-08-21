Астон Вилла подписала новый контракт с одним из лидеров клуба
Эмилиано Мартинес останется первым номером.
Астон Вилла объявила о новом контракте с голкипером Эмилиано Мартинесом.
31-летний аргентинец подписал новое соглашение на следующие пять лет.
Напомним, что Мартинес присоединился к бирмингемскому клубу в 2020 году и сразу стал первым номером команды.
За четыре сезона в Астон Вилле вратарь провел 160 матчей, в которых пропустил 194 гола. А в прошлом сезоне аргентинец помог команде пробиться в еврокубки.
Также в составе сборной Аргентины Мартинес выиграл две Копа Америка и ЧМ.
Ранее также Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!