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Футбол

Вингер Манчестер Юнайтед перешел в греческий клуб

Факундо Пельистри продолжит карьеру в Панатинаикосе.
Сегодня, 20:17
Факундо Пельистри / pao.gr
Факундо Пельистри / pao.gr

Вингер сборной Уругвая Факундо Пельистри перешел в Панатинаикос.

Греческий клуб заплатил Манчестер Юнайтед 6 млн евро, также еще 2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Также английский клуб оставил за собой опцию обратного выкупа до 2027 года и возможность получить 45% от будущей перепродажи вингера.

Напомним, что Пельистри присоединился к МЮ в 2020 году, тогда манкунианцы заплатили чуть более 8 млн Пеньяролю. Однако закрепится в команде у игрока не вышло, и его ждала лишь череда аренд.

Теперь Факундо попробует начать все с чистого листа в чемпионате Греции.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед достиг прогресса в сделке по Мануэлю Угарте

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