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Бернли представил нового игрока роликом из культового фильма

Башир Хамфрис предстал перед фанатами в образе Гэндальфа.
Вчера, 20:50
Башир Хамфрис / Getty Images
Башир Хамфрис / Getty Images

Бернли в очередной раз решил необычно представить свой свежий трансфер.

Английский клуб арендовал у Челси защитника Башира Хамфриса и представил его сценой из культового фильма.

Речь идет о Властелине колец: Две башни, а конкретно о сцене, где главные герои встречают перерожденного Гэндальфа. Вот только вместо белого мага Бренли вставила в видео Хамфриса.

Судя по комментариям к посту с анонсом игрока, болельщики клуба были очень рады такому кроссоверу.

Ранее также греческий клуб представил вингера МЮ.

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